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В Саратове прошел мастер-класс для юных хоккеистов
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В Саратове прошел мастер-класс для юных хоккеистов

Новости / Спорт


В Саратове в рамках проведения Дня зимних видов спорта прошли соревнования по зимнему футболу, русскому хоккею, конькобежному спорту и лыжным гонкам.

Было подготовлено 27 спортивных площадок. Мероприятие посетили свыше 3 тыс. человек.

Степень подготовки не имела значение. На коньки и лыжи встали и любители и профессионалы, и те, кто занимался спортом серьезно и те, кто предпочитает спорту высоких достижений физкультуру.

Программа мероприятий включала в себя эстафеты, коллективные игры, состязание в перетягивании каната, битву подушками, катание с ледяных город. Праздничное настроение создавали творческие коллективы, задорная музыка, прилавки с оригинальными и очень вкусными блюдами кухни разных народов.

В Дне зимних видов спорта приняли участие не только взрослые, но и дети. В целом ряде детских садов в Волжском районе Саратова для них был организован самый настоящий праздник. Дошколята с удовольствием принимали участие в викторинах и конкурсах. В парке Липки малыши экологически безопасными красками рисовали фигуры на снегу. Радовались все - и дети, и родители.

«Малые олимпийские игры» организовали для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся младших классов на базе детских садов № 97, № 98 «Алые паруса», № 99 «Изумрудный город».

В детских садах «Ручеек» и «Апельсин» ребята смогли продемонстрировать спортивные навыки, силу и ловкость во время прохождения «Лыжни для дошколят».

На хоккейной коробке школы № 66 организовали мастер-класс команды «Шериф». Здесь подростки учились играть в хоккей.

Любители коньков приняли активное участие в спортивном мероприятии «Хрустальный лед» на катке массового катания на стадионе «Динамо», ледовых площадках ФОКа «Юбилейный», лицея № 107, Восточно-Европейского лицея, школы № 11, Национальной (татарской) гимназии.

Любителей активного зимнего отдыха и пейнтбола приняли загородные лагеря ДООЦ «Романтик» и ДОЛ «Лесная республика», - сообщает пресс-служба городской администрации.