В Саратове учащиеся с 1 по 6 классов вновь останутся дома
Занятия отменены из-за мороза.
По информации городского комитета по образованию, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на территории Саратова с 7 февраля отменен карантин для обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города.
В тоже время в связи с низкой температурой воздуха завтра отменены занятия для учащихся 1-6-х классов первой и второй смены школ Саратова. Занятия для учащихся 7-11-х классов будут проводиться в соответствии с расписанием.
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