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Владимир Путин наградил Вячеслава Кантора «за трудовые успехи»

Новости
Владимир Путин наградил Вячеслава Кантора «за трудовые успехи»


Председатель координационного совета группы «Акрон» Вячеслав Кантор был удостоен Ордена Почёта. Государственную награду главе холдинга вручил Президент РФ Владимир Путин 26 января.

Соответствующий указ о награждении был подписан главой государства 26 августа. Согласно официальной формулировке, Вячеслав Кантор получил Орден Почёта «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Сам Вячеслав Кантор считает государственную награду признанием значимости и эффективности инвестиционной программы Группы «Акрон», направленной на развитие отечественной промышленности.

«Мы могли направить инвестиции на скупку активов, ориентироваться на инвестиции за рубежом или сфокусироваться на строительстве новых мощностей и на модернизации существующих в России. Мы приняли решение направить более 300 млрд рублей инвестиций именно в Россию», - заявил глава холдинга в ходе специального совещания, прошедшего во время визита Президента РФ Владимира Путина на завод «Акрон» в Великом Новгороде в июле 2016 года.

Инвестиционная программа Группы «Акрон» объёмом более 300 млрд. рублей была утверждена в 2010 году. Разработка программы проходила под личным руководством Вячеслава Кантора. В результате реализации программы Группа «Акрон» ввела в строй несколько современных предприятий в разных регионах России. Это обеспечило рабочими местами более 2000 высококвалифицированных специалистов.

Горно-обогатительный комбинат «Олений ручей», построенный в Мурманской области, стал первым ГОКом для производства минеральных удобрений, появившимся в России со времён распада Советского Союза. Первая очередь ГОК вышла на проектную мощность летом 2016 года. В приуроченной к этому официальной церемонии принимал участие Президент РФ Владимир Путин.

29 июля 2016 года Владимир Путин и Вячеслав Кантор также приняли участие в двух значимых мероприятиях: пуске крупнейшего в стране агрегата аммиака и открытии уникального производства редкоземельных элементов на заводе «Акрон» в Великом Новгороде. Разработка и реализация проектов осуществлялась исключительно силами отечественных специалистов. Производство РЗЭ имеет отдельное стратегическое значение, поскольку способствуют импортозамещению необходимых для промышленности редкоземельных элементов на российском рынке.

Напомним, что Орденом Почёта награждаются граждане РФ за выдающиеся достижения в таких сферах, как наука, образование, культура, а также достижение высоких показателей в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях экономики, что влечёт за собой повышение уровня жизни в регионах РФ.

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Группа «Акрон» - один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и планирует реализовать проект по разработке калийного месторождения в Пермском

крае (ЗАО «ВКК»), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру и сбытовые сети в России и Китае.

В 2015 году объем продаж Группы составил 6,3 миллиона тонн различной продукции. Поставки осуществлялись в 60 стран мира. Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 11 тысяч человек.