Саратовский биатлонист выиграл «золото» юниорского первенства Европы
Соревнования проходят в Нове-Место (Чехия).
4 февраля в спринтерской гонке на 10 км принял участие уроженец Саратова Никита Поршнев, ныне выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ. Он допустил всего один промах и одержал победу, всего на 1,4 секунды опередив австрийца Себастьяна Триксля. Бронзовую награду завоевал украинец Антон Дудченко.
В состоявшейся на следующий день гонке преследования Никита занял девятое место, допустив на четырех огневых рубежах восемь промахов.
Фото http://cs623918.vk.me