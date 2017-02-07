1 февраля началась запись детей в первый класс школ Саратовской области

просмотров: 92

Запись учащихся производится по территориальному принципу: в первую очередь в образовательное учреждение принимаются дети, живущие на территории, за которой закреплена данная школа. Узнать о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа можно на сайтах органов управления образования по месту жительства.Для зачисления ребенка в 1 класс необходимо предоставить заявление на имя директора школы, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие сведения и документы. При этом администрация образовательного учреждения не вправе требовать предоставления дополнительных документов.Школа имеет право принять на свободные места детей, проживающих на территории, за которой закреплено другое образовательное учреждение. Прием заявлений от данных категорий граждан начнется с 1 июля 2017 года.График приема заявлений можно узнать в образовательных организациях.Министерство образования Саратовской области напоминает родителям будущих первоклассников, руководителям образовательных организаций, что прием в первые классы общеобразовательных школ на конкурсной основе запрещен.В случае нарушения правил приема будущих первоклассников в образовательные учреждения родители могут обратиться в органы управления образованием по месту жительства или в министерство образования Саратовской области.