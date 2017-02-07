Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали восьмую победу подряд

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Несмотря на то, что гости прибыли в Саратов в усеченном составе (на площадку выходили всего десять игроков, в том числе два вратаря), в первом тайме они смогли дать бой «аграриям» и даже на некоторе время создать преимущество в четыре мяча. Но к 26-й минуте хозяева восстановили равновесие. На перерыв команды ушли при счете 18:18.Первые минуты второго тайма прошли в равной борьбе. Лишь по истечении 40-й минуты саратовцы начали создавать комфортный отрыв и наращивать его вплоть до последних минут. Итоговый счет встречи – 41:31 в пользу хозяев. Лучшим бомбардиром в составе нашей команды стал Ян Ковалев, забивший одиннадцать мячей.- Я считаю, что вышли не совсем настроенные на матч. Возможно, где-то в глубине души игроки надеялись, что будет легкая прогулка, - прокомментировал итоги матча главный тренер «СГАУ-Саратов» Александр Алексеев. - Мы провалили первый тайм и только к 20-й минуте начали приходить более-менее в себя. Если говорить в целом, то игра в нападении удовлетворила, а вот защита немного насторожила. Все-таки 31 пропущенный гол - это много.По информации пресс-службы ГК «СГАУ-Саратов», наша команда продлила свою победную серию до восьми матчей и остается на третьей строчке в турнирной таблице.Фото пресс-службы ГК «СГАУ-Саратов»