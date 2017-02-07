Владимир Спиваков и победительница "Большой оперы" Ксения Нестеренко выступили в Тольятти
«Виртуозы Москвы» - в Поволжье. Знаменитый коллектив во главе с Владимиром Спиваковым выступил в Тольятти. Маэстро - почетный гражданин автограда. Солистка вечера – восходящая звезда классического вокала, победительница проекта телеканала «Культура» «Большая опера» - Ксения Нестеренко.
Перед выходом на сцену одни из лучших музыкантов в мире непринужденно шутят, заодно настраивают инструменты, а вот самого Владимира Спивакова за миг до выхода не видит ни нью-йоркский Карнеги-холл, ни венский Музикферайн.
Симфонию «Королева» Йозеф Гайдн посвятил Её Величеству Франции - Марии-Антуанетте, однако, у этого вечера была своя королева - победительница IV сезона проекта «Большая опера» на телеканале «Культура» - Ксения Нестеренко.
Буквально год назад студентка Саратовской консерватории не смогла попасть на концерт «Виртуозов» - не было билетов. Теперь её место на сцене.
«Очень было приятно обрести ещё и новые знакомства. Конечно, это весь канал "Культура", это все участники, независимо от того, как быстро они выбывали, или оставались. Со всеми у нас тёплые, дружеские отношения, даже вплоть до семей, то есть, семьями дружим», - признается певица, победительница проекта «Большая опера» Ксения Нестеренко.
Партии для выступления 19-летняя обладательница завораживающего сопрано выбрала под стать «Виртуозам» - красивейшие оперные арии. Две из них принадлежат Джакомо Пуччини. К слову, знаменитый вальс Мюзетты звучал спустя ровно 121 год со дня премьеры «Богемы» в Турине.
Волжский город с итальянским названием официально стал первым гастрольным для девушки, которой прочат большое будущее на оперной сцене, - сообщает пресс-служба областного министерства культуры.