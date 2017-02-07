В Саратове на пожаре погибла женщина
Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела пожилой местной жительницы, возраст которой примерно 60-65 лет, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.
По предварительным данным, утром 6 февраля 2017 года в квартире дома, расположенного на улице 2-я Прокатная города Саратова, произошло возгорание. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело проживающей там женщины, которой, со слов местных жителей 60-65 лет. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.