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Более 400 единиц снегоуборочной техники обеспечивало проезд по всем региональным трассам

Новости
Более 400 единиц снегоуборочной техники обеспечивало проезд по всем региональным трассам

Вчера в области работало 412 единиц техники, обеспечивая проезд по всем региональным трассам.

"Снег шел по всей области, отличие было только в интенсивности осадков. Например, в Петровском районе ГАИ утром закрыла движение автобусов в этом направлении, и только когда метель утихла, к 15.00 движение было открыто.

Дорожные организации чистили дороги всю ночь безостановочно, в это время на трассах трудилось 300 единиц техники: в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Вольском и других районах области.

В случае нештатных ситуаций отработанная схема действий позволяет в кратчайшие сроки перебросить мобильный отряд спецтехники на проблемные участки дорог с сильными заносами. Ночь с воскресенья на понедельник прошла достаточно спокойно – ни резкого ухудшения погоды, ни заторов транспорта, в связи с этим, не было. Сейчас дорожные бригады устраняют последствия непогоды.

Сотрудники диспетчерской службы организуют взаимодействие между подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, министерством транспорта и дорожного хозяйства, МЧС и органами Госавтоинспекции. При необходимости, на дороги может выйти еще до 200 единиц техники", - сообщает пресс-служба регионального правительства.