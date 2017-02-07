Более 400 единиц снегоуборочной техники обеспечивало проезд по всем региональным трассам

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Вчера в области работало 412 единиц техники, обеспечивая проезд по всем региональным трассам."Снег шел по всей области, отличие было только в интенсивности осадков. Например, в Петровском районе ГАИ утром закрыла движение автобусов в этом направлении, и только когда метель утихла, к 15.00 движение было открыто.Дорожные организации чистили дороги всю ночь безостановочно, в это время на трассах трудилось 300 единиц техники: в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Вольском и других районах области.В случае нештатных ситуаций отработанная схема действий позволяет в кратчайшие сроки перебросить мобильный отряд спецтехники на проблемные участки дорог с сильными заносами. Ночь с воскресенья на понедельник прошла достаточно спокойно – ни резкого ухудшения погоды, ни заторов транспорта, в связи с этим, не было. Сейчас дорожные бригады устраняют последствия непогоды.Сотрудники диспетчерской службы организуют взаимодействие между подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, министерством транспорта и дорожного хозяйства, МЧС и органами Госавтоинспекции. При необходимости, на дороги может выйти еще до 200 единиц техники", - сообщает пресс-служба регионального правительства.