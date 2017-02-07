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83-летняя пенсионерка погибла из-за ошибки пьяного гостя

Новости
83-летняя пенсионерка погибла из-за ошибки пьяного гостя

Передано в суд дело 51-летнего жителя Саратовского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 28 ноября 2016 года в ночное время 83-летняя женщина совместно с 51-летним обвиняемым и его сожительницей распивала спиртные напитки в своем доме. В ходе застолья хозяйка на некоторое время вышла из частного домовладения, а мужчина и приятельница уснули в одной из комнат. Когда бабушка вернулась, обвиняемый проснулся. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он принял хозяйку жилища за постороннего человека и нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончался, а злоумышленник вместе с сожительницей покинул место происшествия.

Сообщается, что в ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии в полном объеме. Теперь его судьбу решит суд.

Фото kubantv.ru