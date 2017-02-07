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В регионе создан Союз саратовских курсантов
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В регионе создан Союз саратовских курсантов

Новости
В регионе создан Союз саратовских курсантов


Первая конференция общественной организации состоялась 4 февраля.

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, цель создания новой ветеранской общественной организации - объединить выпускников военно-учебных заведений, в последние годы действующих на территории Саратовской области, а также преподавательского состава, военнослужащих и гражданского персонала, принимавших участие в учебно-воспитательном процессе курсантов.

Председатель комитета Сергей Зюзин, обращаясь к участникам первой конференции, передал им приветственный адрес от имени губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в котором, в частности, говорится: «Приветствуя участников первой конференции «Союза саратовских курсантов», желаю вам развернуть активную работу по укреплению традиций и сохранения наследия военно-учебных заведений Саратовской области, мощи российского государства, высокого профессионализма и престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Также в ходе конференции выступил председатель совета новой общественной организации Юрий Усынин, заместитель председателя совета Роман Антонов, а также другие ветераны военной службы-курсанты саратовских военных учебных заведений.

Активное и живое обсуждение планов работы нового объединения, выдвижение множества инициатив показало широкие перспективы и большой объем задач, стоящих перед организацией.

В завершение мероприятия Юрий Усынин анонсировал проведение следующей конференции организации, на которой будут приняты Устав и символика Союза саратовских курсантов. Также он принял первые заявления на вступление в ряды новой общественной организации.
Фото http://img3.stavropolye.tv