НВКбанк вошел в ТОП 200 рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности

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За 2016 год показатель активов нетто увеличился на 19% и по состоянию на 1 января 2017 года составил 12 млрд. руб., что позволило Банку подняться в рейтинге с 243-ей на 197-ю позицию. Размер чистой прибыли за год вырос на 85% и составил 81 млн. руб., тем самым НВКбанк укрепил свои позиции и переместился с 265-ой на 196-ю строчку рейтинга.: «НВКбанк – единственный в области региональный банк, вошедший в первые две сотни рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности. От того насколько качественно развиты показатели банка зависят перспективы его роста на финансово-экономическом рынке. В 2016 году мы попали в ТОП 200 по показателям вкладов физических лиц и размеру кредитного портфеля. Кроме того, НВКбанк поднялся на 47 позиций по показателям активов нетто и на 69 позиций по показателям чистой прибыли. По данным на 1 января 2017 года НВКбанк входит в ТОП 200 по России уже по 4 позициям. Данная статистика подтверждает успешные результаты работы Банка и создает хороший и надежный фундамент для реализации амбициозных целей Банка по своему развитию в 2017 году».