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НВКбанк вошел в ТОП 200 рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности

Новости / Бизнес
Согласно результатам рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности портала «Banki.ru», АО «НВКбанк» вошел в ТОП 200 сразу по нескольким показателям.

НВКбанк вошел в ТОП 200 рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности

За 2016 год показатель активов нетто увеличился на 19% и по состоянию на 1 января 2017 года составил 12 млрд. руб., что позволило Банку подняться в рейтинге с 243-ей на 197-ю позицию. Размер чистой прибыли за год вырос на 85% и составил 81 млн. руб., тем самым НВКбанк укрепил свои позиции и переместился с 265-ой на 196-ю строчку рейтинга.

Владимир Кравцев, Председатель Правления АО «НВКбанк»: «НВКбанк – единственный в области региональный банк, вошедший в первые две сотни рейтинга российских банков по ключевым показателям деятельности. От того насколько качественно развиты показатели банка зависят перспективы его роста на финансово-экономическом рынке. В 2016 году мы попали в ТОП 200 по показателям вкладов физических лиц и размеру кредитного портфеля. Кроме того, НВКбанк поднялся на 47 позиций по показателям активов нетто и на 69 позиций по показателям чистой прибыли. По данным на 1 января 2017 года НВКбанк входит в ТОП 200 по России уже по 4 позициям. Данная статистика подтверждает успешные результаты работы Банка и создает хороший и надежный фундамент для реализации амбициозных целей Банка по своему развитию в 2017 году».


Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» основано в 1990 г. и является одним из первых коммерческих банков Саратова. За 25 лет работы Банк зарекомендовал себя как надежный партнер на финансовом рынке региона. Своим клиентам НВКбанк предоставляет широкий спектр банковских услуг. Корпоративными клиентами Банка являются крупнейшие предприятия Саратовской области. Объем вкладов населения в АО «НВКбанк» превысил 8,7 млрд. рублей (по состоянию на 29 декабря 2016 г.). Свои денежные средства Банку доверили тысячи вкладчиков. Банк является участником Государственной системы страхования вкладов. В декабре 2016 года кредитный портфель НВКбанка превысил 10,1 млрд. рублей (по состоянию на 13 декабря 2016 г.). Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 года
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