Для детей из приютов Калужской области в Москве организовали волшебное шоу-представление
Волшебное шоу-представление провели в Москве для детей из социальных учреждений Калужской области по инициативе Кристины Колгановой, Миссис Москва и многодетной мамы, «Центральный спортивный клуб Армии» и корпорация Ростех.
Огромную помощь оказала компания TOY.RU – российская сеть магазинов игрушек для детей, выступившая официальным партнером события.
Ребят из центра детского развития «Гармония», приютов «Забота» и «Ориентир» сначала встретили аниматоры, устроившие у новогодней елки конкурсы, игры и фотосессию. А затем дети стали свидетелями захватывающего сказочного путешествия по России, главные герои которого, Снегурочка и юнармеец Никита, искали разлетевшиеся по вине темных сил по всей стране осколки волшебной звезды. Путешествие оказалось не только увлекательным, но и полезным – дети увидели, насколько велика и красива Россия.
Завершился праздник вручением сладких подарков от Деда Мороза, а компания TOY.RU порадовала ребят мягкими игрушками. После представления Кристина Колганова поблагодарила всех, кто принял участие в благотворительной акции.
Огромную помощь оказала компания TOY.RU – российская сеть магазинов игрушек для детей, выступившая официальным партнером события.
Ребят из центра детского развития «Гармония», приютов «Забота» и «Ориентир» сначала встретили аниматоры, устроившие у новогодней елки конкурсы, игры и фотосессию. А затем дети стали свидетелями захватывающего сказочного путешествия по России, главные герои которого, Снегурочка и юнармеец Никита, искали разлетевшиеся по вине темных сил по всей стране осколки волшебной звезды. Путешествие оказалось не только увлекательным, но и полезным – дети увидели, насколько велика и красива Россия.
Завершился праздник вручением сладких подарков от Деда Мороза, а компания TOY.RU порадовала ребят мягкими игрушками. После представления Кристина Колганова поблагодарила всех, кто принял участие в благотворительной акции.