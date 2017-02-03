В Саратовской области пройдет региональный этап олимпиады профессионального мастерства обучающихся
По его итогам жюри определит победителей, которые примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.
По информации министерства образования области, в феврале-марте пройдут состязания по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Сварочное производство», «Парикмахерское искусство», «Технология общественного питания», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Мастер по обработке цифровой информации» и «Наладчик компьютерных сетей», «Механизация сельского хозяйства».
Победители примут участие в заключительном этап, испытания в рамках которого пройдут в Москве, Волгограде, Сергиевом Посаде, Тамбове, Тюмени, Чебоксарах. Победитель и призеры заключительного этапа олимпиады станут кандидатами на присуждение премии президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи.
Фото http://www.gorodberezniki.ru