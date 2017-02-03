Саратовские школьники обсудят историю и традиции народов Поволжья
4 февраля в Поволжском институте управления им. П.А. Столыпина состоится Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Народы Поволжья: история, образование, культура».
Мероприятие пройдет при поддержке комитета общественных связей и национальной политики, министерства образования области и Саратовской региональной татарской национально-культурной автономии.
В ходе конференции школьники представят доклады, посвященные истории Поволжья, культурологии, фольклору и этнографии народов Поволжья, языкознанию, а также татарскому языку и литературе.
Фото http://gtrk-omsk.ru