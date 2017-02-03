Учителя из Ртищева и Маркса стали победителями конкурса «Лучшее SELFIE молодого специалиста»
Материалы на конкурс прислали 122 педагога.
По информации министерства образования области, организатором мероприятия выступил Саратовский областной институт развития образования. В конкурсе приняли участие 122 молодых педагога образовательных учреждений региона в возрасте до 35 лет и стажем педагогической работы до трех лет включительно.
Первое место в конкурсе «Лучшее SELFIE молодого специалиста» заняли учитель-логопед школы №1 г. Ртищево Мария Иванова и учитель информатики и ИКТ школы № 4 г. Маркс Кристина Катина.
По результатам зрительского голосования за фотографии-selfie в фотоальбоме на официальной странице Ассоциации молодых педагогов в социальной сети ВКонтакте приз зрительских симпатий получила учитель технологии лицея г. Маркс Кристина Кузнецова.