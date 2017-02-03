Сотрудники ГИБДД Саратова и области провели операцию «Скорая помощь»

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Как сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД, при проведении рейда автомобиль службы скорой медицинской помощи двигался с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. Следом двигались экипажи ДПС ГИБДД, которые выявляли и пресекали нерадивых водителей.- Большинство водителей областного центра оказались законопослушными и пропускали машину скорой медицинской помощи, - подвели итоги операции в Госавтоинспекции. - Однако, два нарушителя все же были выявлены и привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами), санкции которой предусматривают административный штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.Дорожные полицейские планируют регулярно проводить подобные мероприятия, чтобы напоминать водителям о том, что непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб может обернуться потерей драгоценного времени, которого может не хватить для спасения человеческой жизни.