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Сотрудники ГИБДД Саратова и области провели операцию «Скорая помощь»

Новости
Сотрудники ГИБДД Саратова и области провели операцию «Скорая помощь»


Профилайтические мероприятия, которые проводились с 1 по 3 февраля, были направлены на выявление водителей, которые не предоставляют преимущество в движении транспортным средствам с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Как сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД, при проведении рейда автомобиль службы скорой медицинской помощи двигался с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией. Следом двигались экипажи ДПС ГИБДД, которые выявляли и пресекали нерадивых водителей.

- Большинство водителей областного центра оказались законопослушными и пропускали машину скорой медицинской помощи, - подвели итоги операции в Госавтоинспекции. - Однако, два нарушителя все же были выявлены и привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами), санкции которой предусматривают административный штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Дорожные полицейские планируют регулярно проводить подобные мероприятия, чтобы напоминать водителям о том, что непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб может обернуться потерей драгоценного времени, которого может не хватить для спасения человеческой жизни.