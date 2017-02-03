Союзу художников предложили четыре варианта под размещение творческих мастерских

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Вопрос о предоставлении помещений Союзу художников для размещения мастерских был рассмотрен на межкомиссионном заседании общественной палаты Саратова. Напомним, что двухэтажное здание по адресу ул.Советская, 65а, в котором располагались творческие студии, по решению суда перешло в собственность бизнес-компании в результате банкротства муниципального балансодержателя. По информации пресс-службы ОП, в качестве нового места размещения мастерских городская власть предложила несколько вариантов. Это 1-й Московский проезд, Шелковичная, Зенитная и Лермонтова. Сообщается, что помещение художникам будет предоставлено на безвозмездной основе, им предполагается только оплачивать коммунальные услуги.- Впервые за многие годы, а вопрос со зданием на Советской 65A возникал и раньше, у нас налажен диалог с руководством Саратова, – отметила секретарь правления регионального Союза художников России Людмила Маханькова. - Во-первых, очень хочется отметить оперативность работы города. Практически сразу, как только возник вопрос переезда, нам были предоставлены альтернативные варианты. Мы сейчас ездим по городу, смотрим, выбираем. В ближайшее время планируем провести собрание со всеми членами союза художников и рассказать и показать фотографии городских помещений, предложенных нам для переезда. Администрация Саратова в свою очередь обещала оказать нам помощь и в переезде, выделить машины, привлечь волонтеров.