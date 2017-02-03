Состоятся обменные гастроли Саратовского и Владимирского театров кукол

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По информации театра кукол «Теремок», между Саратовом и Владимиром существуют давние театральные связи. Но идея гастрольного обмена между театрами кукол будет реализована в этом году впервые.Гастроли Владимирского театра откроются 16 марта в 11:00 спектаклем «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (С. Логинова по сказке Л. Муур). История про храброго Крошку Енота подскажет маленьким зрителям, как победить страх, а большим – как помочь им в этом. Спектакль рекомендован для детей старше 6 лет. Он также пройдёт на сцене театра 18 марта в 11:00 и 19 марта в 11:00, в 14:00.17 марта в 11:00 и 18 марта в 16:00 гости из Владимира представят саратовцам спектакль по знаменитой сатирической сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил…». Удивительная история, написанная в позапрошлом веке, в эпоху «великих реформ», оказывается очень современной. Балансирующая между фантазией и реальностью, с лёгким юмором и иронией, она начинается с важного исторического факта. Спектакль пронизан патриотической темой, рассказывает об особенностях русской души и необъяснимом русском характере. Постановка ориентирована на зрителей старше 12 лет.В эти же дни саратовские кукольники покажут во Владимире спектакли «Бременские музыканты» и «Чебурашка и его друзья».По словам директора саратовского театра «Теремок» Александра Удалова, для публики обоих городов этот гастрольный проект станет возможностью познакомиться с новыми театрами, каждый из которых имеет свой неповторимый стиль, свои творческие традиции. Поэтому коллективы планируют и в дальнейшем продолжать сотрудничество.