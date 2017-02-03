В поселке Дачный женщина зарезала приревновавшего ее сожителя
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По информации СУ СКР по Саратовской области, днем 29 января между 28-летним местным жителем и его 29-летней сожительницей после распития спиртных напитков произошел конфликт на почве ревности мужчины. В ходе ссоры женщина нанесла сожителю один удар ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время злоумышленнице предъявлено обвинение, она подтвердила свою причастность к содеянному, отрицая при этом умысел на убийство мужчины. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех Расследование уголовного дела продолжается.
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