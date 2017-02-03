3 Февраля 2017 21:51 ПЯТНИЦА
Новости
16:14 | 03 февраля
В Саратовской области пройдет региональный этап олимпиады профессионального мастерства обучающихся
15:30 | 03 февраля
Саратовские школьники обсудят историю и традиции народов Поволжья
14:44 | 03 февраля
Учителя из Ртищева и Маркса стали победителями конкурса «Лучшее SELFIE молодого специалиста»
14:01 | 03 февраля
Сотрудники ГИБДД Саратова и области провели операцию «Скорая помощь»
13:17 | 03 февраля
Состоятся обменные гастроли Саратовского и Владимирского театров кукол
12:34 | 03 февраля
Союзу художников предложили четыре варианта под размещение творческих мастерских
11:50 | 03 февраля
В поселке Дачный женщина зарезала приревновавшего ее сожителя
11:04 | 03 февраля
Двое саратовцев похитили четыре мусорных контейнера
10:21 | 03 февраля
Саратовцев приглашают на ярмарку "выходного дня"
09:38 | 03 февраля
Универсальная научная библиотека примет участие в акции «Я люблю Россию»
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Двое саратовцев похитили четыре мусорных контейнера

Новости


В полицию Заводского района поступило заявление 43-летнего сотрудника управляющей компании о том, что с улицы Увекский тупик неизвестные похитили 4 металлических контейнера для сбора бытового мусора.

Следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). По подозрению в краже полицейские задержали двоих 28-летних мужчин, один из которых ранее был неоднократно судим. Задержанные дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.