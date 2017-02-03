Двое саратовцев похитили четыре мусорных контейнера
В полицию Заводского района поступило заявление 43-летнего сотрудника управляющей компании о том, что с улицы Увекский тупик неизвестные похитили 4 металлических контейнера для сбора бытового мусора.
Следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). По подозрению в краже полицейские задержали двоих 28-летних мужчин, один из которых ранее был неоднократно судим. Задержанные дали признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.