Универсальная научная библиотека примет участие в акции «Я люблю Россию»
Литературно-музыкальная акция пройдет 3 февраля в 15.00 на новой пешеходной зоне.
Как сообщили в библиотеке, мобильным комплексом информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) будет развернута книжно-иллюстративная выставка «Судьба России в лирике поэтов Серебряного века» и организована работа фотозоны. Все желающие смогут ознакомиться с представленной литературой, а сотрудники старейшей библиотеки области подберут стихотворения для прочтения, соответствующие тематике акции.
Здесь же участникам акции помогут записать видеоролики с прочтением произведений любимых поэтов Серебряного века, посвященных России.