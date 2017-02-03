3 Февраля 2017 21:51 ПЯТНИЦА
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16:14 | 03 февраля
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15:30 | 03 февраля
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14:44 | 03 февраля
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14:01 | 03 февраля
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13:17 | 03 февраля
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12:34 | 03 февраля
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11:50 | 03 февраля
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11:04 | 03 февраля
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10:21 | 03 февраля
Саратовцев приглашают на ярмарку "выходного дня"
09:38 | 03 февраля
Универсальная научная библиотека примет участие в акции «Я люблю Россию»
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Универсальная научная библиотека примет участие в акции «Я люблю Россию»

Новости / Культура
Универсальная научная библиотека примет участие в акции «Я люблю Россию»


Литературно-музыкальная акция пройдет 3 февраля в 15.00 на новой пешеходной зоне.

Как сообщили в библиотеке, мобильным комплексом информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) будет развернута книжно-иллюстративная выставка «Судьба России в лирике поэтов Серебряного века» и организована работа фотозоны. Все желающие смогут ознакомиться с представленной литературой, а сотрудники старейшей библиотеки области подберут стихотворения для прочтения, соответствующие тематике акции.

Здесь же участникам акции помогут записать видеоролики с прочтением произведений любимых поэтов Серебряного века, посвященных России.