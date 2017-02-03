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В Саратове открывается выставка известной художницы Натальи Леонтьевой

Новости / Главное из рубрик / Культура
В Саратове открывается выставка известной художницы Натальи Леонтьевой

3 февраля 2017 года в 17.00 в музее-усадьбе В.Э. Борисова-Мусатова состоится открытие выставки «Любви исцеляющий взгляд», живопись, графика Натальи Леонтьевой.

"На вернисаже будут представлены 30 новых произведений автора - это новый цикл, созданный художницей в течение последних лет. Творческим посылом, источником вдохновения для создания живописных полотен и графических листов во многом стали стихотворения Светланы Кековой.
Тихий свет, гармония, одухотворённость, любовь, внутренняя духовная красота наполняют картины Н. Леонтьевой. Графическим работам, выполненным в техниках пастели, акварели присущи лаконизм, четкая организация пространства, но вместе с тем и глубокий лиризм, проживание художником созданных образов.

Все, кто знаком с творчеством талантливой саратовской художницы, думаю, согласятся, что с её произведений с нами разговаривают душа художницы, её большое сердце", - представляет экспозицию директор музея-усадьбы Элеонора Белонович.

***

Леонтьева Наталья Владимировна родилась в 1961 году в Красном Куте Саратовской области. В 1980 – 1984 училась на художественно-оформительском отделении Саратовского художественного училища у Н.А. Чечнёвой, В.С. Успенского, В.А. Белоновича, А.Н. Шкунова, С.К. Таратухина. После окончания училища с 1984 по 1991 год работала художником-дизайнером в Саратовском научно-исследовательском технологическом институте (НИТИ), в 1991-1998 – в фирме Евродизайн. С 2008 года руководит художественной студией «Встреча», с 2012 параллельно ведёт студию «Чудо».

Участница Хвалынских пленэров (с 2000 г.) Участница городских, областных, региональных, всероссийских, международных выставок с 1994 года. Член Союза художников с 2002 года.

Фото www.delovoysaratov.ru