В Энгельсе устанавливают обстоятельства смерти 9-летнего мальчика
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, ребенок был доставлен в одно из лечебных учреждений города ночью 1 февраля. Его госпитализировали с подозрением на отравление неустановленным веществом, острым панкреатитом. В тот же день около 13 часов 15 минут, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, его смерть наступила в результате врожденной аномалии брыжейки тонкой кишки, кишечной непроходимости, отека головного мозга.
Сообщается, что в рамках проводимых проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, оказывающих помощь ребенку в последние минуты жизни. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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