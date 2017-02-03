Стала известна дата проведения "Тотального диктанта-2017"

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Стала известна дата проведения акции «Тотальный диктант-2017».В этом году она пройдет 8 апреля. Текст уже написан, имя его автора будет сообщено 1 марта, на традиционной пресс-конференции.В пресс-службе Новосибирского государственного университета уточнили, что в этом году изменится время старта «Тотального диктанта» по часовым поясам, он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени.«Это связано с тем, что в столице “Тотального диктанта”, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени», — приводит пресс-служба слова организатора и руководителя проекта Ольги Ребковец.Текст диктанта уже написан, и экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке.