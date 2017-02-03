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Для участников «Саратовской лыжни-2017» организуют дополнительный транспорт

Новости
Для участников «Саратовской лыжни-2017» организуют дополнительный транспорт

Оплата проезда будет осуществляться согласно действующему тарифу.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, все желающие смогут добраться на Кумысную поляну на двух временных автобусных маршрутах. Будут курсировать автобусы №27 «Клиническая больница №3 СГМУ - Кумысная поляна» (ДООЦ «Дубки») и №28 «Стадион «Волга» - Кумысная поляна» (УТОЦ «Березка»).

На маршруте №27 будут работать 2 автобуса большой вместимости с интервалом движения 30 мин., на маршруте № 28 – 3 автобуса большой вместимости с интервалом движения 30 мин.

Доставка участников соревнований на 5-ую Дачную, к лыжному стадиону «Зимний» будет осуществляться трамвайным маршрутом № 3 «6-я Дачная – Мирный переулок». На маршруте планируется работа 24 сдвоенных вагонов с интервалом движения 5 мин.

Кроме того, участников к месту проведения соревнований будут доставлять автобусы №46 «Пл. им. Ленина В.И. - пос. Поливановка». Планируется работа 14 автобусов малой вместимости, а также резерв автобусов для доставки участников соревнований к пл.им. Ленина В.И.

Фото http://mir.karelia.ru