Проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Маркса
По версии следствия, 51-летний мужчина и его супруга, которая госпитализирована, отравились угарным газом.
По информации СУ СКР по Саратовской области, тело погибшего было обнаружено вчера днем в частном домовладении, расположенном на улице Свободы города Маркса. Там же в бессознательном состоянии найдена его 49-летняя супруга. Женщина госпитализирована в лечебное учреждение.
- В настоящее время для установления точной причины смерти погибшего назначено судебно-медицинское исследование. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК в качестве одной из причин произошедшего рассматривается версия об отравлении погибшего мужчины и его пострадавшей супруги угарным газом. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.
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