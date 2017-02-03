Илья Захаров стал победителем Кубка России по прыжкам в воду
Олимпийский чемпион из Саратова в паре с ставропольским спортсменом, призером Олимпийских игр Евгением Кузнецовым одержал уверенную победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Напомним, что турнир проходит в эти дни в Смоленске. Вчера завершился финал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин.
Захаров и Кузнецов более чем на 60 баллов опередили свердловчан Евгения и Вячеслава Новоселовых, занявших второе место. Третьими стали московские спортсмены Илья Молчанов и Никита Николаев (369,06).
Два саратовских дуэта - Сергей Жданов и Андрей Богданов, Алексей Лазарев и Артем Шпанов - заняли соответственно четвертое и шестое место. Об этом сообщает министерство молодежной политики, спорта и туризма области.
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