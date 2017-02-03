Горожанам расскажут о «модном» Саратове
В рамках проекта «Прогулки по четвергам» состоится виртуальное путешествие в мир моды.
Напомним, что проект, позволяющий лучше узнать родной город, реализует музей К.А.Федина. Виртуальное путешествие предполагает полное погружение в заданную тему.
В этот раз участникам предстоит познакомиться с «модным» городом. Они узнают, когда впервые зародилось понятие моды, кто был законодателем мод в разные эпохи, что носили в Саратове, где покупали или шили модные вещи и так далее.
Мероприятие пройдет в музее сегодня в 18.00.
Фото http://nezevai.ru