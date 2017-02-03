3 Февраля 2017 07:00 ПЯТНИЦА
Новости
16:10 | 02 февраля
В Саратове открывается выставка известной художницы Натальи Леонтьевой
15:47 | 02 февраля
Девять машин столкнулись на трассе у Клещевки
15:09 | 02 февраля
В Энгельсе устанавливают обстоятельства смерти 9-летнего мальчика
14:26 | 02 февраля
Стала известна дата проведения "Тотального диктанта-2017"
13:25 | 02 февраля
Для участников «Саратовской лыжни-2017» организуют дополнительный транспорт
12:41 | 02 февраля
Проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Маркса
11:57 | 02 февраля
Илья Захаров стал победителем Кубка России по прыжкам в воду
11:14 | 02 февраля
Горожанам расскажут о «модном» Саратове
10:20 | 02 февраля
Двое сотрудников Фрунзенской администрации подозревается в получении взятки шампанским
09:36 | 02 февраля
Продукцию «Alleanza doors» выводит на рынок Индии ООО КМДК «Союз-Центр»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Двое сотрудников Фрунзенской администрации подозревается в получении взятки шампанским

Новости
Двое сотрудников Фрунзенской администрации подозревается в получении взятки шампанским


В отношении 42-летней и 30-летнего чиновников возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 20 по 22 декабря 2016 года подозреваемые у здания администрации получили от 40-летней местной жительницы в качестве взятки 20 бутылок шампанского общей стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непроведение проверок в возглавляемых женщиной трех кафе, расположенных на территории Саратова, а также дальнейшее общее покровительство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото https://news.tts.lt