Двое сотрудников Фрунзенской администрации подозревается в получении взятки шампанским
В отношении 42-летней и 30-летнего чиновников возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 20 по 22 декабря 2016 года подозреваемые у здания администрации получили от 40-летней местной жительницы в качестве взятки 20 бутылок шампанского общей стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за непроведение проверок в возглавляемых женщиной трех кафе, расположенных на территории Саратова, а также дальнейшее общее покровительство.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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