Продукцию «Alleanza doors» выводит на рынок Индии ООО КМДК «Союз-Центр»
Представители ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» провели переговоры с индийскими ритейлерами и оптовиками, результатом которых стала предварительная договоренность о поставках первой партии продукции бренда «Alleanza doors» в Индию уже весной 2017 года. Для компании «Союз-Центр» начало экспорта в Южно-Азиатский регион станет еще одним этапом к глобализации бренда «Alleanza doors».
Индийские партнеры активно заинтересованы в продукции «Alleanza doors».Их привлекают высокие характеристики качества дверной продукции российского бренда, имеющие подтверждение различных экспертиз, проведенных отечественными и европейскими специализированными исследовательскими лабораториями.
Выход на рынок Южно-Азиатского региона даст возможность бренду «Alleanza doors» укрепиться в качестве международной компании и положительно повлияет на развитие торговых отношений между Россией и Индией.