Бывший главврач саратовской больницы подозревается в присвоении более 3,4 млн рублей
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в период с 2012 по 2016 годы главный врач одной из больниц Саратова, используя свое служебное положение, присвоил себе свыше 3,4 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы 11 сотрудникам, которые фактически не исполняли свои трудовые обязанности. Присвоенными денежными средствами бывший работник лечебного учреждения распорядилась по своему усмотрению.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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