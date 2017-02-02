2 Февраля 2017 01:01 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 01 февраля
Бывший главврач саратовской больницы подозревается в присвоении более 3,4 млн рублей
16:19 | 01 февраля
Паспорт и водительское удостоверение теперь можно получить в центрах «Мои Документы»
15:36 | 01 февраля
В День зимних видов спорта в Саратове огряничат движение
14:51 | 01 февраля
Саратовский саблист выступит на этапе Кубка мира по фехтованию
14:07 | 01 февраля
Жителей Саратова предупреждают об ухудшении погодных условий
13:21 | 01 февраля
В Саратове судьбу коллекторов-вымогателей решит суд
12:36 | 01 февраля
По новому маршруту Балашов – Елань за 20 дней перевезено более 600 пассажиров
11:49 | 01 февраля
В Саратове подведены итоги операций «Пешеход, пешеходный переход!» и «Внимание, юный пешеход»
11:05 | 01 февраля
Из магазинов Саратова изъято 90 литров сомнительного алкоголя
10:22 | 01 февраля
Двое человек погибли в результате пожаров
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Бывший главврач саратовской больницы подозревается в присвоении более 3,4 млн рублей

Новости
Бывший главврач саратовской больницы подозревается в присвоении более 3,4 млн рублей


Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в период с 2012 по 2016 годы главный врач одной из больниц Саратова, используя свое служебное положение, присвоил себе свыше 3,4 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы 11 сотрудникам, которые фактически не исполняли свои трудовые обязанности. Присвоенными денежными средствами бывший работник лечебного учреждения распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://www.kolmovo.ru