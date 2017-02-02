Паспорт и водительское удостоверение теперь можно получить в центрах «Мои Документы»

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По информации отдела маркетинга ГАУСО «МФЦ», с 1 февраля 2017 года во всех центрах «Мои Документы», действующих на территории Саратовской области, можно получить российский паспорт, загранпаспорт старого образца сроком действия 5 лет, а также подать заявление на замену российского и международного водительского удостоверения. Специалисты центров примут документы на получение паспорта и водительского удостоверения в связи с их плановой заменой, порчей или сменой реквизитов.До настоящего времени в центрах государственных и муниципальных услуг принимались только заявление и документы для оформления внутрироссийского и заграничного паспортов, а выдача происходила в МВД. Теперь жители могут не только подать необходимый пакет документов в центре госуслуг, но и там же получить готовый результат.Центры «Мои Документы» расположены в каждом районе города и области. Всего их 45. На сегодняшний день в центрах предоставляются более 200 социально значимых государственных и муниципальных услуг.Фото http://szao-info.com