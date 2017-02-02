2 Февраля 2017 01:01 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 01 февраля
Бывший главврач саратовской больницы подозревается в присвоении более 3,4 млн рублей
16:19 | 01 февраля
Паспорт и водительское удостоверение теперь можно получить в центрах «Мои Документы»
15:36 | 01 февраля
В День зимних видов спорта в Саратове огряничат движение
14:51 | 01 февраля
Саратовский саблист выступит на этапе Кубка мира по фехтованию
14:07 | 01 февраля
Жителей Саратова предупреждают об ухудшении погодных условий
13:21 | 01 февраля
В Саратове судьбу коллекторов-вымогателей решит суд
12:36 | 01 февраля
По новому маршруту Балашов – Елань за 20 дней перевезено более 600 пассажиров
11:49 | 01 февраля
В Саратове подведены итоги операций «Пешеход, пешеходный переход!» и «Внимание, юный пешеход»
11:05 | 01 февраля
Из магазинов Саратова изъято 90 литров сомнительного алкоголя
10:22 | 01 февраля
Двое человек погибли в результате пожаров
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Паспорт и водительское удостоверение теперь можно получить в центрах «Мои Документы»

Новости
Паспорт и водительское удостоверение теперь можно получить в центрах «Мои Документы»


Новый вид услуг появился в МФЦ с сегодняшнего дня.

По информации отдела маркетинга ГАУСО «МФЦ», с 1 февраля 2017 года во всех центрах «Мои Документы», действующих на территории Саратовской области, можно получить российский паспорт, загранпаспорт старого образца сроком действия 5 лет, а также подать заявление на замену российского и международного водительского удостоверения. Специалисты центров примут документы на получение паспорта и водительского удостоверения в связи с их плановой заменой, порчей или сменой реквизитов.

До настоящего времени в центрах государственных и муниципальных услуг принимались только заявление и документы для оформления внутрироссийского и заграничного паспортов, а выдача происходила в МВД. Теперь жители могут не только подать необходимый пакет документов в центре госуслуг, но и там же получить готовый результат.

Центры «Мои Документы» расположены в каждом районе города и области. Всего их 45. На сегодняшний день в центрах предоставляются более 200 социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Фото http://szao-info.com