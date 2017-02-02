В День зимних видов спорта в Саратове огряничат движение
Данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения спортивно-развлекательных мероприятий «Саратовская лыжня-2017».
По информации городского комитета дорожного хозяйства, в воскресенье с 07:00 до 15:00 вводится временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Новоузенская от ул. 2-й Детский проезд в сторону Кумысной поляны до пересечения автодорог на Ленинский и Заводской районы и по ул. Гвардейская, на участке дороги между ул. Бережная и ул. Олимпийская по ул. 5-я Дачная в сторону ул. Салютная.
Исключение составляет общественный маршрутный транспорт, транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
Регулирование движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.
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