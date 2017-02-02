Саратовский саблист выступит на этапе Кубка мира по фехтованию
Соревнования среди юниоров пройдут с 11 по 12 февраля в городе Дурдано (Франция).
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, наш регион представит спортсмен, проходящий спортивную подготовку в ГБУДО «СОСДЮСШОР по фехтованию», мастер спорта международного класса Константин Лоханов.
Саратовский спортсмен, являющийся вторым номером мирового рейтинга саблистов-юниоров, уже традиционно выступит как в личной, так и в командной частях программы данных соревнований.