В Саратове судьбу коллекторов-вымогателей решит суд

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 24 по 25 октября прошлого года обвиняемые, представившись сотрудниками коллекторского агентства, под ложным предлогом привезли 35-мужчину в квартиру, расположенную в доме на территории Заводского района. Там они, применяя насилие, вымогали у него денежные средства в сумме 70 тысяч рублей. После того, как часть денег в сумме 7 тысяч рублей была переведена на счет злоумышленникам, потерпевшего отпустили.В ходе следствия версия о том, что обвиняемые являются сотрудниками микрофинансовых организаций или коллекторских агентств, своего подтверждения не нашла.На время предварительного следствия 33-летний мужчина заключен под стражу, вину в инкриминируемом деянии он не признал. Однако его подельник уже на первоначальных следственных действиях дал признательные показания, в том числе, изобличающие соучастника.В рамках осуществления предварительного следствия причиненный потерпевшему ущерб возмещен в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где в настоящее время рассматривается по существу.Фото http://kubantv.ru