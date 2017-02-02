2 Февраля 2017 01:01 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 01 февраля
Бывший главврач саратовской больницы подозревается в присвоении более 3,4 млн рублей
16:19 | 01 февраля
Паспорт и водительское удостоверение теперь можно получить в центрах «Мои Документы»
15:36 | 01 февраля
В День зимних видов спорта в Саратове огряничат движение
14:51 | 01 февраля
Саратовский саблист выступит на этапе Кубка мира по фехтованию
14:07 | 01 февраля
Жителей Саратова предупреждают об ухудшении погодных условий
13:21 | 01 февраля
В Саратове судьбу коллекторов-вымогателей решит суд
12:36 | 01 февраля
По новому маршруту Балашов – Елань за 20 дней перевезено более 600 пассажиров
11:49 | 01 февраля
В Саратове подведены итоги операций «Пешеход, пешеходный переход!» и «Внимание, юный пешеход»
11:05 | 01 февраля
Из магазинов Саратова изъято 90 литров сомнительного алкоголя
10:22 | 01 февраля
Двое человек погибли в результате пожаров
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

По новому маршруту Балашов – Елань за 20 дней перевезено более 600 пассажиров

Новости
По новому маршруту Балашов – Елань за 20 дней перевезено более 600 пассажиров


В первый рейс пригородный электропоезд отправился из Балашова 11 января 2017 года.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, данный маршрут обеспечивает транспортное обслуживание населения пригородным железнодорожным транспортом в границах Саратовской и Волгоградской областей.

Пригородные поезда курсируют по следующему расписанию:

- поезд № 6172 сообщением Балашов – Елань (понедельник, среда, суббота): отправление со ст. Балашов в 06:40, прибытие на ст. Елань в 09:00;

- поезд № 6173 сообщением Елань – Балашов (понедельник, среда, суббота): отправление со ст. Елань в 10:15, прибытие на ст. Балашов в 12:35;

- поезд № 6174 сообщением Балашов – Елань (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье): отправление со ст. Балашов в 15:50, прибытие на ст. Елань в 18:10;

- поезд № 6175 сообщением Елань – Балашов (пятница, суббота, воскресенье): отправление со ст. Елань в 18:50, прибытие на ст. Балашов в 21:10.

Фото http://kubantv.ru