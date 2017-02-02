По новому маршруту Балашов – Елань за 20 дней перевезено более 600 пассажиров
В первый рейс пригородный электропоезд отправился из Балашова 11 января 2017 года.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, данный маршрут обеспечивает транспортное обслуживание населения пригородным железнодорожным транспортом в границах Саратовской и Волгоградской областей.
Пригородные поезда курсируют по следующему расписанию:
- поезд № 6172 сообщением Балашов – Елань (понедельник, среда, суббота): отправление со ст. Балашов в 06:40, прибытие на ст. Елань в 09:00;
- поезд № 6173 сообщением Елань – Балашов (понедельник, среда, суббота): отправление со ст. Елань в 10:15, прибытие на ст. Балашов в 12:35;
- поезд № 6174 сообщением Балашов – Елань (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье): отправление со ст. Балашов в 15:50, прибытие на ст. Елань в 18:10;
- поезд № 6175 сообщением Елань – Балашов (пятница, суббота, воскресенье): отправление со ст. Елань в 18:50, прибытие на ст. Балашов в 21:10.
Фото http://kubantv.ru