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В Саратове подведены итоги операций «Пешеход, пешеходный переход!» и «Внимание, юный пешеход»

Новости
В Саратове подведены итоги операций «Пешеход, пешеходный переход!» и «Внимание, юный пешеход»


Всего в период с 23 по 31 января выявлено 607 правонарушений.

По информации ГИБДД Саратова, профилактические мероприятия проводились в целях повышения уровня защищенности участников дорожного движения, недопущения дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, укрепления транспортной дисциплины водителей и пешеходов, в том числе детей. В частности, в 11 образовательных учреждений проведены кинолектории и практические занятия для формирования культуры безопасного поведения детей на дорогах в зоне пешеходного перехода.

Проведена профилактическая акция «Лайк водителю» на пешеходном переходе, расположенном в одном из центральных районов города.

Также задачами операции является выявление и пресечение нарушений ПДД, а также пропаганда их соблюдения водителями и пешеходами. Так, за время профилактического мероприятия инспекторами ДПС выявлено 607 правонарушений. Из них 340 допустили водители, 267 - пешеходы.

Фото http://beloyarka.com