Из магазинов Саратова изъято 90 литров сомнительного алкоголя
Сотрудниками городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей совместно с полицией города проведены рейды по выявлению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции предприятиями потребительского рынка.
Очередные проверки состоялись 30 и 31 января. В результате выявлены нарушения действующего алкогольного законодательства в магазинах «Продуктовый выбор» (ул. им. Посадского И.Н., 276), «Продукты», (ул. Саперная, 16), «Продукты из Казахстана» (пр. 50 лет Октября, 89в). Реализация спиртного осуществлялась в отсутствие лицензии.
Кроме того, деятельность по реализации алкогольной продукции в магазине «Продукты из Казахстана» осуществлялась лицом без регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
По данным фактам возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. Всего изъято 90,2 литра алкогольной продукции.
Фото http://www.udmtv.ru