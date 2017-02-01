Двое человек погибли в результате пожаров
Происшествия, которые унесли жизнь людей, зарегистрированы в Саратове и в Самойловском районе.
По информации регионального управления МЧС, вчера незадолго до полуночи в областном центре на ул. Рабочей горела трехкомнатная квартира в четырехэтажном доме. Площадь пожара составила 3 кв.м. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате пожара в дыму погиб мужчина 1973 года рождения.
В вечернее время горел двухквартирный деревянный дом в п. Новосамойловский Самойловского района. Площадь пожара составила 57 кв.м. В результате происшествия погибла женщина 1968 года рождения.
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