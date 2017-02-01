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Из-за работ энергетиков будут снижены параметры отопления в Ленинском районе

Новости
Из-за работ энергетиков будут снижены параметры отопления в Ленинском районе


В зону понижения входят 23 жилых дома и три детских сада.

По информации Саратовского филиала «Т Плюс», в связи с ремонтными работами на теплотрассе диаметром 150 мм с 09:00 до 14:00 01 февраля ограничены параметры подачи тепловой энергии от котельной по адресу: проспект 50 лет Октября, 85 «Б».

В зону понижения параметров центрального отопления входят 23 жилых дома и объекты социальной сферы: МДОУ № 198 (ул. Тверская, 40), МДОУ № 146 (ул. Саперная, 6 «А»), МДОУ № 199 (ул. Дубовикова Б. А., 5).

Ситуация находится на личном контроле главы города, в течение дня запланирован выезд на место проведения работ.

Также сообщается, что сегодня с 9.30 для проведения работ на вводе в жилой дом на проезде Котовского будет ограничено движение между ул. Соборная и Некрасова.

На время работ специальной техники будет временно прекращено движение троллейбуса №2.

Работы будут выполнены в течение дня.

Фото http://moygrad.kiev.ua