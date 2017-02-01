Из-за работ энергетиков будут снижены параметры отопления в Ленинском районе
В зону понижения входят 23 жилых дома и три детских сада.
По информации Саратовского филиала «Т Плюс», в связи с ремонтными работами на теплотрассе диаметром 150 мм с 09:00 до 14:00 01 февраля ограничены параметры подачи тепловой энергии от котельной по адресу: проспект 50 лет Октября, 85 «Б».
В зону понижения параметров центрального отопления входят 23 жилых дома и объекты социальной сферы: МДОУ № 198 (ул. Тверская, 40), МДОУ № 146 (ул. Саперная, 6 «А»), МДОУ № 199 (ул. Дубовикова Б. А., 5).
Ситуация находится на личном контроле главы города, в течение дня запланирован выезд на место проведения работ.
Также сообщается, что сегодня с 9.30 для проведения работ на вводе в жилой дом на проезде Котовского будет ограничено движение между ул. Соборная и Некрасова.
На время работ специальной техники будет временно прекращено движение троллейбуса №2.
Работы будут выполнены в течение дня.
Фото http://moygrad.kiev.ua