Новая версия личного кабинета создана для удобства партнеров ПЦ «Премиум Карт»
Для партнеров ПЦ «Премиум Карт» разработана новая версия личного кабинета.
Как сообщили в компании, главным изменением стало внедрение в функционал личного кабинета возможности производить мониторинг всех операций, совершаемых на фирменных терминалах, установленных на более чем 5000 АЗС России и зарубежных стран.
Теперь в режиме онлайн происходит синхронизация данных, что позволяет оперативно получать полную информацию о проведенных транзакциях, независимо от количества действующих терминалов и их местоположения.
Несомненно, на службе безналичного расчета для партнеров ПЦ «Премиум Карт» новая версия личного кабинета станет еще более эффективным инструментом. ПЦ «Премиум Карт» более десяти лет разрабатывает и устанавливает инновационные терминалы, имеет большой опыт в совершенствовании платежных систем для безналичного расчета на АЗС.
Как сообщили в компании, главным изменением стало внедрение в функционал личного кабинета возможности производить мониторинг всех операций, совершаемых на фирменных терминалах, установленных на более чем 5000 АЗС России и зарубежных стран.
Теперь в режиме онлайн происходит синхронизация данных, что позволяет оперативно получать полную информацию о проведенных транзакциях, независимо от количества действующих терминалов и их местоположения.
Несомненно, на службе безналичного расчета для партнеров ПЦ «Премиум Карт» новая версия личного кабинета станет еще более эффективным инструментом. ПЦ «Премиум Карт» более десяти лет разрабатывает и устанавливает инновационные терминалы, имеет большой опыт в совершенствовании платежных систем для безналичного расчета на АЗС.