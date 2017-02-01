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Новая версия личного кабинета создана для удобства партнеров ПЦ «Премиум Карт»

Новости
Для партнеров ПЦ «Премиум Карт» разработана новая версия личного кабинета.

Новая версия личного кабинета создана для удобства партнеров ПЦ «Премиум Карт»

Как сообщили в компании, главным изменением стало внедрение в функционал личного кабинета возможности производить мониторинг всех операций, совершаемых на фирменных терминалах, установленных на более чем 5000 АЗС России и зарубежных стран.
Теперь в режиме онлайн происходит синхронизация данных, что позволяет оперативно получать полную информацию о проведенных транзакциях, независимо от количества действующих терминалов и их местоположения.

Несомненно, на службе безналичного расчета для партнеров ПЦ «Премиум Карт» новая версия личного кабинета станет еще более эффективным инструментом. ПЦ «Премиум Карт» более десяти лет разрабатывает и устанавливает инновационные терминалы, имеет большой опыт в совершенствовании платежных систем для безналичного расчета на АЗС.
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