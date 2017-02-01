Саратовцы примут участие во Всемирном фестивале молодежи

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XIX Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, на слет приедут 20 тысяч представителей из 150 стран мира. Это молодые ученые, журналисты, спортсмены, победители олимпиад. Квота на Саратовскую область составляет 115 человек. Кроме того, 50 человек выберут для работы в волонтерском корпусе.Как рассказал председатель регионального подготовительного комитета Антон Головченко, что наш город примет участие в презентации фестиваля.- Саратов выбрали не случайно - мы достойно провели два подобных мероприятия, приняли «Огонь Олимпиады» накануне Олимпиады в Сочи, и вошли в десятку регионов, в которых осенью пройдет Road Show, - сообщил он. - В рамках мероприятия в Саратов прибудет брэндированный поезд с делегацией, в числе которой будут и вокально-танцевальные коллективы. Столичные специалисты и молодежные лидеры проведут ряд встреч с нашей молодежью, подробно расскажут о программе фестиваля, презентуют главные направления.Фото http://simg.sputnik.ru