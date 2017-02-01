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На новой пешеходной зоне Саратове открывается выставка «Вторая жизнь старой вещи»

Новости
На новой пешеходной зоне Саратове открывается выставка «Вторая жизнь старой вещи»


Открытие экспозиции, посвященной Году экологии, состоится завтра, 1 февраля, в старинном трамвае «Семен».

По информации пресс-службы городской администрации, известные саратовские мастера, Андрей Голубцов, Василий Степанов, Надежда Шитова и Татьяна Пелех представят свои работы и расскажут о том, как подарить вторую жизнь старым вещам, превратив их во что-то новое, оригинальное и неповторимое. Так, например, на выставке будет представлена коллекция стеклянных бутылок, расписанных акрилом, серия жуков, сделанных из использованных компьютерных деталей и многое другое.

Кроме этого, поблизости центром гражданских инициатив ежедневно до 6 февраля с 12.00 до 15.00 будет проводиться экологическая акция «Раздельный сбор мусора», направленная на улучшение экологической ситуации в городе. Специалисты центра расскажут, как правильно сортировать бытовые отходы и для чего это необходимо делать. К сбору вторсырья принимается макулатура, пластик всех видов, орг.техника, консервные банки, пакеты и упаковки.

Фото http://2.bp.blogspot.com