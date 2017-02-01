1 Февраля 2017 03:40 СРЕДА
Новости
21:28 | 31 января
Новая версия личного кабинета создана для удобства партнеров ПЦ «Премиум Карт»
16:45 | 31 января
В Саратове разыскивают водителей, совершивших наезд на пешеходов
15:59 | 31 января
С начала года в огне погибло 18 человек
15:11 | 31 января
Житель Краснопартизанского района убил пенсионера, отказавшегося с ним выпить
14:25 | 31 января
В региональной "Лыжне России" планируют принять участие около 12 тысяч человек
13:38 | 31 января
Двое саратовцев получили звания заслуженных работников РФ
12:51 | 31 января
Вынесен приговор водителю, по вине которого погиб ребенок
12:04 | 31 января
В Саратове состоятся городские детские краеведческие игры «Наследники»
11:18 | 31 января
Илья Авербух провел мастер-класс для саратовцев
10:31 | 31 января
За выходные в Саратове остановлено 16 нетрезвых водителей
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове разыскивают водителей, совершивших наезд на пешеходов

Новости
В Саратове разыскивают водителей, совершивших наезд на пешеходов


Оба ДТП произошли в декабре прошлого года.

По информации городской Госавтоинспекции, 26 декабря в 11.30 напротив дома № 23 по ул. Перспективная в Ленинском районе неустановленный водитель, управляя транспортным средством (марка, модель, цвет и государственный регистрационный знак устанавливаются), в пути следования допустил наезд на пешехода - женщину 1938 года рождения. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения. Нарушитель ПДД оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

Спустя сутки аналогичная авария произошла на ул. Рахова. Под колеса автомобиля синего цвета (марка, модель и государственный регистрационный знак устанавливаются) попала женщина 1960 года рождения. Водитель также скрылся с места происшествия.

Всех, кому что-либо известно о данных происшествиях, просят сообщить по телефонам: 75-07-44, 52-47-78, 74-70-53, 64-33-03, 102. Анонимность гарантируется.

По данным ГИБДД Саратова, за 2016 год к административной ответственности за оставление водителем места дорожно транспортного происшествия, участником которого он являлся, привлечено 659 человек. Из них 280 были лишены права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, в отношении 379 водителей вынесено постановление о назначении административного наказания в виде ареста.

Фото http://kubantv.ru