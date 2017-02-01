В Саратове разыскивают водителей, совершивших наезд на пешеходов

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По информации городской Госавтоинспекции, 26 декабря в 11.30 напротив дома № 23 по ул. Перспективная в Ленинском районе неустановленный водитель, управляя транспортным средством (марка, модель, цвет и государственный регистрационный знак устанавливаются), в пути следования допустил наезд на пешехода - женщину 1938 года рождения. В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения. Нарушитель ПДД оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.Спустя сутки аналогичная авария произошла на ул. Рахова. Под колеса автомобиля синего цвета (марка, модель и государственный регистрационный знак устанавливаются) попала женщина 1960 года рождения. Водитель также скрылся с места происшествия.Всех, кому что-либо известно о данных происшествиях, просят сообщить по телефонам: 75-07-44, 52-47-78, 74-70-53, 64-33-03, 102. Анонимность гарантируется.По данным ГИБДД Саратова, за 2016 год к административной ответственности за оставление водителем места дорожно транспортного происшествия, участником которого он являлся, привлечено 659 человек. Из них 280 были лишены права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, в отношении 379 водителей вынесено постановление о назначении административного наказания в виде ареста.Фото http://kubantv.ru