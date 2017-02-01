С начала года в огне погибло 18 человек

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, с начала года на территории Саратовской области произошло 188 пожаров, на которых погибли 18 человек, 17 человек получили травмы. Ущерб от происшествий с огнем составил 4 млн 164 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели не превышены, однако если отдельно посмотреть показатели последней недели, то можно говорить о явном увеличении количества пожаров (на 60%), числа погибших (на 50%), числа пострадавших (на 66%), ущерба (на 29%).Рост основных показателей прошедшей недели обусловлен холодной погодой и, как следствие частым использованием отопительных приборов, печей и электрооборудования. Именно эти причины специалисты МЧС называют в качестве основных.1 февраля инспекторы ГПН проведут профилактический рейд на месте одного из последних пожаров с гибелью людей (Ново-Астраханское шоссе, 35). Инспекторы встретятся с жителями пятиэтажки, в которой произошел пожар, проведут с ними инструктаж, проверят их жилища на соответствие противопожарным нормам.Фото http://img.anews.com