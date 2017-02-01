В региональной "Лыжне России" планируют принять участие около 12 тысяч человек
В этом году финальные соревнования по лыжным гонкам на призы губернатора области в рамках Всероссийских соревнований "Лыжня России" пройдут на территории аэродрома р.п. Базарный Карабулак 11 февраля.
По информации пресс-службы губернатора, соревнования по всей России пройдут с единовременным массовым стартом в 12.00. Определены 3 дистанции: 10 км - мужчины и женщины, 5 км - юноши и девушки, 2018 метров. Дистанция 2018 метров выбрана в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу.
В целях обеспечения безопасности движения транспорта к месту соревнований будут формироваться автоколонны. Для участников они формируются по территориальному признаку – от администраций районов Саратова и муниципальных образований области. Предусмотрено дежурство врачебной бригады, работа медпункта.
- Соревнования должны стать праздником спорта для всех участников и зрителей, которые приедут в Базарный Карабулак, - отметил губернатор Валерий Радаев. - Для детей и взрослых это возможность приобщиться к здоровому образу жизни. У жителей региона есть интерес к этим соревнованиям, и мы должны его поддержать и использовать условия для зимних видов спорта в деле оздоровления населения.
Фото http://kamensk-sport.ru