В региональной "Лыжне России" планируют принять участие около 12 тысяч человек

просмотров: 98

По информации пресс-службы губернатора, соревнования по всей России пройдут с единовременным массовым стартом в 12.00. Определены 3 дистанции: 10 км - мужчины и женщины, 5 км - юноши и девушки, 2018 метров. Дистанция 2018 метров выбрана в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу.В целях обеспечения безопасности движения транспорта к месту соревнований будут формироваться автоколонны. Для участников они формируются по территориальному признаку – от администраций районов Саратова и муниципальных образований области. Предусмотрено дежурство врачебной бригады, работа медпункта.- Соревнования должны стать праздником спорта для всех участников и зрителей, которые приедут в Базарный Карабулак, - отметил губернатор Валерий Радаев. - Для детей и взрослых это возможность приобщиться к здоровому образу жизни. У жителей региона есть интерес к этим соревнованиям, и мы должны его поддержать и использовать условия для зимних видов спорта в деле оздоровления населения.Фото http://kamensk-sport.ru