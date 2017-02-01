Двое саратовцев получили звания заслуженных работников РФ
Об этом сообщает управление кадровой политики и государственной службы правительства области.
По информации ведомства, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу областной клинической больницы Татьяне Четвертковой.
Директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 6 Вера Кузнецова стала заслуженным работником физической культуры Российской Федерации. Вера Алексеевна отмечена за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.
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