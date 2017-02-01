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Вынесен приговор водителю, по вине которого погиб ребенок

Новости / ЧП
Вынесен приговор водителю, по вине которого погиб ребенок

55-летнему житель Энгельса признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Жертвой происшествия, случившего 7 ноября прошлого года, стал 7 летний малыш. По информации СУ СКР по Саратовской области, мальчик вместе с бабушкой переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенном дорожными знаками и дорожной разметкой, на проспекте Строителей. В это время на них совершил наезд автомобиль "ГАЗ-31105". В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью, его бабушка была госпитализирована в лечебное учреждение.

Было установлено, что транспортное средство было технически исправно, водитель же находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следствия мужчина дал признательные показания, раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск, заявленный родителями погибшего ребенка, на сумму 3 миллиона рублей.

С целью предотвращения в дальнейшем подобных ДТП на участке дороги указанной улицы следователями внесено представление в администрацию Энгельса с указанием на необходимость рассмотрения вопроса по установке на пешеходных переходах светофоров либо «лежачих полицейских». По результатам его рассмотрения принято решение об установлении вблизи места, где было совершено ДТП, дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», светодиодных дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», а также двух светофоров. Сообщается также, что по мере приобретения на проспекте Строителей города Энгельса будут также установлены дублирующие дорожные знаки.

Фото http://www.kolmovo.ru