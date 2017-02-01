Житель Краснопартизанского района убил пенсионера, отказавшегося с ним выпить

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По информации регионального следственного управления, тело 67-летнего потерпевшего было обнаружено 21 октября в утреннее время в своей квартире в поселке Горный. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила от проникающего колото-резанного ранения груди.По подозрению в совершении убийства был задержан Мутьянов. Как было установлено в ходе следствия, между ним и потерпевшим произошел конфликт. Его причиной послужило то, что последний на предложение гостя продолжить распитие спиртных напитков ответил отказом. В ходе ссоры злоумышленник нанес хозяину квартиры один удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.Приговором суда Мутьянову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото http://www.udmtv.ru